Sedena asegura droga con valor superior a 52 millones de pesos en Matamoros

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informa que en el marco del “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024“, elementos del Ejército Mexicano aseguraron en Matamoros, Tamaulipas, 215 paquetes con las características de la cocaína, con un peso aproximado de 209 kilogramos, 76,000 dólares y hay tres personas detenidas.

En un comunicado de prensa, la Sedena informó que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La dependencia federal indicó que la droga y numerario incautados tienen un valor estimado en el mercado de 52 ́millones 855 mil 910 pesos, con lo que se afecta de manera significativa a las organizaciones criminales.

Finalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional refrendó su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con los proyectos implementados por el Gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de los mexicanos.

No tenemos diálogo con crimen organizado, reitera AMLO

Cuestionado sobre el presunto diálogo con bandas del crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este miércoles que su Gobierno no tiene esa relación. En su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, aclaró que se contempla el acercamiento con diversos sectores para tomar decisiones sobre el proceso de paz.

No tenemos eso, lo que hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el país, con la participación de todos, pero irlo definiendo también, escuchando a todos, y desde luego a las víctimas. No se puede hacer si no se tiene la anuencia de las víctimas”.

Sobre grupos de autodefensas, López Obrador reiteró que su Gobierno no promoverá la autodefensa y consideró que ese proyecto, de la administración anterior, fue indebido. Dijo que no funcionó, porque se echó a andar esa estrategia y no hubo resultados.

AMLO reiteró que, según la Constitución, al Estado mexicano le corresponde garantizar la paz y por eso se creó la Guardia Nacional.

Respecto a la promesa de justicia, al mismo tiempo que no haya persecución, el presidente dijo que no se deben politizar los casos donde se señala a políticos.

Declaró que ese era el modus operandi en el antiguo régimen y ahora hay que recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) es autónoma.

