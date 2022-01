Secuestros registran sus niveles más bajos durante administración de AMLO: Miranda de Wallace

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, informó que durante el pasado mes de diciembre de 2021 se registraron 59 secuestros en México, un 18% menos de los casos registrados en noviembre del año pasado, cuando hubo 72 casos.

Te recomendamos: México acumula 3,462 mujeres asesinadas en 2021, informa SESNSP

Aseguró que se trata de la cifra más baja en lo que va de la presente administración.

Dijo que también hubo una disminución del 26.7% en el número de víctimas, porque en noviembre de 2021 se registraron 116 casos, mientras que en diciembre hubo 85.

Para Isabel Miranda de Wallace, la presencia de la pandemia por covid, es una de las posibles causas por las que han bajado los secuestros en México, pero a la vez, dijo, han aumentado las extorsiones telefónicas.

“Creemos que se está dando una conjunción de motivos, la primera, indudablemente es la pandemia, el hecho de que la gente ya no anda tanto en la calle, como lo hacía antes de la pandemia, esa es determinante, pero también en segundo lugar es que, al no andar en la calle, si tú te fijas lo que se ha disparado de manera exorbitante es la extorsión telefónica, ahora te extorsionan telefónicamente, no te secuestran”, explicó Isabel Miranda de Wallace, presidenta Alto al Secuestro.