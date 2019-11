Cinco personas son secuestrabas cada día en México: Alto al Secuestro

Según el informe de la organización Alto al Secuestro, cinco personas son secuestrabas cada día en México.

Te recomendamos: 2019 sería el año más violento desde que se tiene registro en México

Durante el 2014 se registró el mayor número de secuestros, 6 personas eran privadas de la libertad cada día en México.

“En lo que va de la presente administración hemos tenido mil 690 carpetas de investigación con 2 mil 77 víctimas, es decir 2 mil 77 personas fueron secuestradas en lo que va de la presente administración, mil 551 detenidos si nosotros comparamos el mismo periodo presidencial de Enrique Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos una disminución, si la comparamos, del 27.5% en la época de Peña Nieto tuvimos 2 mil 333 secuestros durante este periodo, de diciembre del 2012 a octubre de 2013 y si hoy comparamos de diciembre de 2018 a octubre de 2019, hemos tenido mil 690 secuestros, esta es buena”, explicó Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro.

Según el Informe de la organización civil Alto al Secuestro, en octubre del 2019, los estados con mayor incidencia en este delito son: Veracruz en primer lugar con 32 secuestros, le sigue el Estado de México con 30 y la Ciudad de México con 10, Morelos se ubica en cuarta posición con 9 secuestros y el quinto lugar Puebla y Tabasco, cada estado con 7 secuestros.

Las entidades donde no se registró ningún secuestro en octubre son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Querétaro y Yucatán.

Chihuahua reportó cero secuestros en octubre. Pero Alto al Secuestro registró 5.

“Chihuahua invariablemente muestra, reporta cero secuestros y la verdad es que esto no está siendo real no está declarando los secuestros que están siendo cometidos en Chihuahua y nos enteramos por el tema de los propios medios de comunicación, en algunos casos incluso tenemos la cantidad de víctimas seguimos teniendo un Sub registro por parte de las autoridades aquí están Chihuahua, tuvo 5, oficialmente si ustedes se meten al Secretariado Ejecutivo les va a reportar cero secuestros y es mentira, en Chihuahua hubo 5 secuestros, quizás como tuvo tantos problemas ahorita ya no quiere tener uno más”, detalló Miranda de Wallace.

Alto al Secuestro reporta que, después del 2014, el 2019 cerrará como uno de los más violentos en materia de secuestros en México.

Con información de Jesús Barba.

FJMM