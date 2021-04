Secuestradores liberan a Meylin, madre de Wilton, niño abandonado en desierto de EEUU

Meylin Obregón, madre de Wilton Gutiérrez, el niño nicaragüense que fue encontrado caminando solo en el desierto cerca de Eagle Pass, Texas, el pasado 03 de abril, y que ahora permanece en un albergue para menores. Meylin afirma que fue liberada este martes después de que sus captores sintieron presión por la difusión que se dio al caso del menor. La mujer se entregó a las autoridades solicitando asilo en un centro de detención de EEUU en la frontera y que prefirió no dar a conocer.

Hasta hoy lo único que se sabía de Meylin Obregón, la madre de Wilton, es que fue presuntamente secuestrada con su hijo, en México tras ser deportada de Estados Unidos. Un tío que vive en ese país pudo pagar sólo por el rescate del menor.

“Bueno de eso, no quiero hablar en este momento, quizás me va a llevar un tiempo poder hablar de esto. Sería por las noticias, no sé, no lo sabría explicar, ellos solo me dijeron que me alistara, que no les convenía tenerme allí, me dijeron que me iban a ir a dejar a otro lugar a una parte sola, no había nada ahí”, explicó Meylin Obregón, mamá de Wilton Gutiérrez.