Rehabilitación pulmonar y neuronal, algunas secuelas que enfrentan sobrevivientes del COVID-19

El COVID-19 no es una gripa más. Después de superar la enfermedad del COVID-19, algunos pacientes enfrentan secuelas graves que requieren de un largo periodo de rehabilitación para recuperar las funciones básicas.

Te recomendamos: COVID-19 en CDMX sobrepasa hasta los números de emergencia

“Comer, vestirme, bañarme, cosas tan sencillas que yo no podía hacer, subir una escalera, es lo que estoy haciendo ahorita”, dijo Alicia Pérez, paciente con COVID-19.

Estos ejercicios son parte del proceso de rehabilitación a los que Alicia se ha tenido que adaptar, tras las secuelas que le dejó el COVID-19 que padeció hace 3 meses.

“Perdí un mes de vida, porque entre que estuve intubada, posteriormente me hicieron traqueostomía, llegó prácticamente el mes que no supe nada de mí. Sin nada de movimiento en mi cuerpo, lo único que podía mover eran los dedos y así fue como me fui a casa”, dijo Alicia.