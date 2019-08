Secretario de Hacienda alista presupuesto con política fiscal responsable

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que alista un presupuesto para el año entrante que dé continuidad a una política fiscal responsable.

Entrevistado en el Senado de la Republica, luego de participar en el conversatorio “México Integración Economía Mundial y Política del Gobierno de la 4T”, afirmó que hoy en día la Federación, los estados y municipios no deben depender de los ingresos petroleros en su política fiscal.

Vamos a seguir una política fiscal responsable y consistente con lo que hemos dicho; nos acostumbramos a vivir de los ingresos petroleros y no a recaudar bien. Los ingresos petroleros son poco confiables porque son volátiles, en los últimos meses, el precio ha llegado a setenta y tantos dólares por barril o cuarenta y cuatro dólares por barril, las finanzas públicas en cualquiera de los tres órdenes de gobierno no tienen la flexibilidad para absorber esos cambios. Por lo tanto, las fuentes principales de los ingresos tienen que ser las fuentes de cada uno de estos niveles, nosotros con el Impuesto Sobre la Renta, con el IVA, con ese tipo de ingresos; los estados con el Impuesto Sobre la Nómina, etcétera y los municipios, como impuestos como el predial”, informó Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

Se congratuló de que el Senado Mexicano haya sido el primero de los 3 países en ratificar el acuerdo comercial Estados Unidos – México – Canadá.

Fue la primera visita al Senado de Arturo Herrera como secretario de Hacienda. (Twitter @senadomexicano)

Confió en que para octubre, los 3 países habrán cumplido con este procedimiento.

En este contexto dijo que México debe recuperar su liderazgo en América Latina no solo a través del TMEC sino al elevar una voz más clara y firme en los organismos internacionales.

En otro tema, el secretario Herrera, dijo a los senadores que en materia tributaria es necesario actualizarse, por ejemplo, con el avance de la economía digital.

Reveló que hay un diálogo internacional para gravar el uso de las aplicaciones.

La conversación se está dando en el marco del G 20 y de la OCDE, es una conversación, y déjenme ser muy claro, muy curiosa, primero porque no sabemos cuál va a ser el acuerdo, pero sabemos cuándo se va a llegar al acuerdo, sabemos que se va a llegar en el 2020, no todos los países tenemos la misma postura, los países que han desarrollado las apps, que han desarrollado particularmente Estados Unidos, que son donde se tienen las sedes de la actividad digital quieren que la actividad económica se grave dónde están basados esos sectores, esas industrias, los países como muchos de Europa y como México quieren que se grave donde se consume y esto no sabemos cómo se va a resolver”, indicó Arturo Herrera, secretario de Hacienda.