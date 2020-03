Secretarias del gabinete de AMLO respaldan paro del 9M

Las secretarias del gabinete de AMLO respaldan el paro del 9M y afirman que las mujeres no están enojadas con el gobierno, sino contra la violencia.

Es el respaldo de las secretarias del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, al paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo.

Aclaró que las mujeres están molestas contra la violencia, no contra el gobierno.

No están enojadas con el gobierno, están enojadas por las violencias que siguen sufriendo y los movimientos son en contra de las violencias”, insistió la secretaria de Gobernación.

Acompañada por las secretarias de la Función Pública, de Bienestar, de Economía, del Trabajo y la secretaria de Cultura, además de las titulares de Inmujeres, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y del Consejo Nacional de Población, Olga Sánchez Cordero dijo que las mujeres están al frente del Gobierno de López Obrador.

Las mujeres son la prioridad de la Cuarta Transformación, sin las mujeres México no puede cambiar, no va a cambiar, no se va a transformar”, concluyó la secretaria de Gobernación.