Secretaria de Energía de EEUU se reúne con coordinadores de todos los partidos en el Senado

La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, se reunió con los coordinadores de todos los partidos políticos en la Cámara de Senadores.

Llegó al Senado a las 11:30 horas, acompañada de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.

Le dio la bienvenida el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien encabezó la reunión por parte de los legisladores.

También participaron el presidente de la Mesa Directiva y el coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Al término de la reunión, el senador Monreal fungió como vocero e informó que la secretaria Grandholme habló del potencial que tiene México para generar energía limpia y renovable.

Aclaró que el diálogo con la secretaria de Energía de Estados Unidos fue respetuoso.

“¿No sintieron que vino a decirles no a la Reforma Eléctrica?… No, ni puede hacerlo, nosotros no lo aceptaríamos, no, es un diálogo normal una visita de Estado”, destacó Ricardo Monreal, coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado.