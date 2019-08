Secretaría de Salud asegura que ya no hay desabasto de medicamentos en hospitales

La Secretaría de Salud informó por medio de en un comunicado, que el problema de desabasto del metotrexato ya está resuelto, sin embargo, padres de niños con cáncer que protestaron desde el lunes pasado por la falta de este medicamento dijeron que será hasta mañana cuando puedan comprobarlo, lo que sigue en el aire es que el engranaje burocrático no está funcionando pues existe una incertidumbre con el abasto del medicamento, que en ese hospital no es nueva.

Te recomendamos: Padres de niños con cáncer se reúnen con legisladores por desabasto de medicamentos

Padres de pacientes acudieron al hospital infantil ‘Federico Gómez’, donde confirmaron que el medicamento aún no había llegado.

“No, no hay medicamento tenemos que estarlo buscando nosotros, tenemos que estar viendo en laboratorios, farmacéuticas y no las tienen”, comentó Alejandra García, mamá de niña con leucemia.

No obstante, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la Secretaría de Salud les notificó que no sería necesario hacer el préstamo de 400 frascos de metotrexato al hospital Federico Gómez.

“El día de ayer el doctor Alejandro Muar notificó al IMSS que los institutos nacionales de salud ya cuentan con la sustancia y no necesitaban la ayuda del seguro social”, aseguró Zoé Robledo, director general IMSS.

La dependencia aseguró a En Punto que las dosis fueron surtidas por los centros de distribución que Grupo PISA aún tiene funcionando en el país, en junio, la Cofepris suspendió el almacén de este laboratorio en la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el caso de una bacteria que afectó a 69 personas en Jalisco, en mayo pasado.

Al mediodía, un grupo de padres de familia acudieron a la Cámara de Diputados y exigieron que el secretario de salud, Jorge Alcocér, explique sus declaraciones del martes en las que sostuvo que el metotrexato puede sustituirse con otras sustancias.

“Le enseñamos a la diputada que es el metrotrexato, así con documentos mira aquí están, el 85% del tratamiento de los niños con leucemia, no es un medicamento substituible” israel rivas, papá de niña con leucemia.

En Punto consultó a un oncólogo, la jefa de oncología pediátrica del hospital informó que la vincrista y el metotrexato ya llegaron al hospital y están listos para ser distribuidos a partir de mañana.

En otros hospitales, padres alertan por la escasez de otros medicamentos para tratar la leucemia, Rosalba Contreras y Claudia Castañeda, tienen a sus hijos bajo tratamiento en el hospital 20 de noviembre del ISSSTE y aseguraron que desde inicios de año faltan medicamentos e insumos para realizar las quimioterapias.

“Hemos tenido desabasto, de hecho mi hija cuando ingresó en mayo me solicitaron que adquiriera la vincristina y posteriormente se me indicó que no tenían la mercaptopurina, son los dos medicamentos que he comprado”, aseguró Rosalba Contreras, madre de paciente con cáncer.

“Mi hijo requirió en enero un medicamento, un antiviral, que aquí no lo había, el issste no lo pudo comprar, no lo pudo conseguir”, aseveró Claudia Castañeda, madre de paciente con cáncer.

Con información de En Punto

TVR