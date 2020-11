Secretaría de Hacienda podría bloquear cuentas sin orden judicial

El pleno del Senado aprobó una minuta proveniente de la Cámara de Diputados de Reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que permitiría que la Secretaría de Hacienda tenga facultad de bloquear cuentas de las personas que presenten indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero, sin necesidad de la orden de un juez.

El dictamen fue aprobado con 45 votos a favor y 27 en contra de senadores de oposición.

“El Poder Ejecutivo no es juez, los jueces existen precisamente para valorar si existen los elementos para declarar culpable a alguien. En este caso, dar a la Secretaría de Hacienda para que bloquee cuentas sin ir ante un juez, es darle la facultad discrecional de poderse meter con cualquier ciudadano por el solo hecho de que así lo determine. ¿Es un tribunal la Unidad?, no, ¿es un tribunal la Secretaría de Hacienda?, no, entonces ¿por qué le quieren dar la facultad de tomar decisiones como si fuera un juez?”, externó Damián Zepeda, senador del PAN.