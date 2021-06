Secretaría de Cultura restaura más del 50% de recintos históricos afectados por sismos de 2017

La Secretaría de Cultura informó que se han concluido las labores de restauración, conservación y reforzamiento en más de la mitad de los recintos históricos que sufrieron daños, principalmente por sismos del 2017.

Entre los recintos en proceso de restauración se encuentran: La Catedral y Parroquia del Exconvento de Santo Domingo en Tehuantepec, Oaxaca, así como el Templo de San Lorenzo Mártir en Zinacantán, Chiapas, y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

“Había desde hacía mucho tiempo que no se hacía una intervención tan importante en la Catedral, esto ha sido un trabajo muy dedicado, un trabajo que tiene que ver con el retiro de esta flora, pero con la prevención para que esto no vuelva a suceder, digamos cubriéndose las grietas de estas, que van las raíces van formando huecos en estos espacios, se hizo por primera vez un sistema de pararrayos en la Catedral Metropolitana que no existía, se hizo una instalación eléctrica que era urgente que se atendiera y algo en lo que todavía se está trabajando es en la restauración de las esculturas que cayeron de una de las torres y se le dio un trabajo y un mantenimiento muy importante a los pilotes de control”, indicó Alejandra Frausto, secretaria de Cultura.