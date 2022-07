Sebastian Vettel anuncia que se retirará de la F1 al final de la temporada

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial de Fórmula Uno, se retirará al final de la temporada para pasar más tiempo con su familia, anunció el piloto alemán.

Vettel ganó sus cuatro títulos de la F1 con la escudería Red Bull entre 2010 y 2013. Su última victoria en un gran premio fue al volante de un Ferrari en 2019.

Esta temporada, a bordo de su monoplaza de Aston Martin, no ha podido pasar de un sexto puesto.

“La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensando en ello”, afirmó Vettel. “A final del año quiero tomarme algo más de tiempo para reflexionar en qué me voy a centrar a continuación; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia”.

Vettel ganó 53 carreras, la tercera mayor cantidad en la historia de la F1 por detrás de Lewis Hamilton (103) y Michael Schumacher (91). Fijó un récord del de la F1 con sus 13 victorias en 2013.

Hizo historia al convertirse en el campeón más precoz cuando se consagró con 23 años en 2010. También se convirtió en el tercer piloto en ganar cuatro campeonatos consecutivos, emulando a los legendarios Juan Miguel Fangio y Michael Schumacher. Lewis Hamilton lo logró posteriormente con Mercedes.

Vettel sufrió varios fiascos al intentar coronarse campeón con Ferrari, culpa de sus propios fallos al encontrarse bajo presión. Lideraba la clasificación en el punto medio de la temporada de 2017 y también peleaba por el título un año después, pero en ambas ocasiones acabó siendo superado por Hamilton. Se estrelló al largar de la pole en el GP de Singapur en 2017 y se salió de la pista cuando ganaba cómodamente en un GP de Alemania bajo la lluvia al año siguiente.

Quedó aturdido cuando Ferrari decidió no renovarle el contrato cuando no logró acoplarse con el recién llegado Charles Leclerc en 2019, y nuevamente en 2020. Se planteó el retiro entonces, pero acabó sumándose a Racing Point en 2021.

Al igual que amilton, Vettel se ha manifestado sobre la situación de los derechos humanos en los países donde la F1 compite, así como el medio ambiente.

En el GP de Austria en Spielberg hace tres semanas, Vettel lució una camiseta con la frase “Salven a las Abejas” estampada en la misma. Y en el GP de Canadá en junio lució un mensaje en su casco contra la industria minera de arenas bituminosas en ese país.

“Siento que estamos viviendo tiempos muy decisivos y que la manera en que todos demos forma a estos próximos años determinará nuestras vidas”, señaló. “Puede que se solucionen en el futuro pero la voluntad de aplicar ese cambio tiene que crecer mucho, ser mucho más fuerte, y tiene que llevar a la acción hoy. Hablar no basta y no podemos darnos el lujo de esperar. No hay otra alternativa. La carrera está en marcha”.