Sean Young, actriz de ‘Blade Runner’, es buscada por robo en Nueva York

Las autoridades de Nueva York buscan a la actriz Sean Young (“Stripes”, “Blade Runner”) como sospechosa del robo de computadoras y material de producción cinematográfico de una oficina este jueves, informaron medios locales.

La Policía local quiere interrogar a Young, de 58 años, después de que apareciera en las grabaciones de las cámaras de seguridad de su antiguo trabajo, supuestamente llevándose dos portátiles de la marca Apple, según el portal de entretenimiento Page Six.

De acuerdo a ese medio, en el video se puede ver a la actriz y a un hombre de unos 30 años sustrayendo los objetos, valorados en 12,000 dólares, del negocio situado en el barrio de Queens, en el

este de Nueva York.

Young, que descartó en una entrevista a The Guardian en 2015 tener intención de volver a Hollywood, ya que vivía felizmente en Queens con su familia y su perro, interpretó en la película original de “Blade Runner” a la androide replicante Rachel.

No obstante, su página de IMDB indica que en los últimos años ha continuado asumiendo papeles, más recientemente en series como “The Alienist” y en la secuela “Blade Runner 2049”.

Según Page Six, Young padeció alcoholismo durante años, durante los que protagonizó sonados incidentes, e incluso apareció en un programa de televisión llamado “Celebrity Rehab”, pero está recuperada desde hace unos años.

Los casos de famosos acusados de robo implican los nombres de Lindsay Lohan acusada de tomar un alhaja sin pagarla en una joyería de California, Winona Ryder fue acusada de llevarse de un centro comercial prendas de vestir y accesorios valorados en unos 6.400 dólares.

La ropa siempre es una tentación. La firma de lencería Rigby&Peller acusó a Lady Gaga de no devolverle varios artículos que le habían prestado para la grabación de un videoclip.

Los hombres no se quedan atrás, a principios de abril Pete Doherty fue acusado de planear un robo a una tienda de guitarras de Ratisbona, Alemania. Varios testigos afirmaron que el exnovio de Kate Moss y vocalista de los grupos The Libertines y Babyshambles, de 32 años, se había llevado varios discos y una valiosa guitarra. El cantante es reincidente: en 2003 admitió que había robado en casa de su compañero guitarrista en The Libertines, Carl Barat.

Con información de EFE.

RAMG