“Sea Shepherd México” reúne a músicos para que disfruten la vida marina

El activismo por parte de una organización ambientalista llamada“Sea Shepherd México” invitó a diversos artistas para que por un momento se bajen de los escenarios, se dejen abrazar por el mar y aprendan a bucear para observar los ecosistemas marinos desde otra mirada.

En esta aventura, Héctor Torres, director general de “Sea Shepherd México”, mencionó que durante el viaje el doctor Félix Aguirre les indicó cuáles son los arrecifes, los corales sanos y enfermos.

Dentro del grupo de artistas invitados por la organización “Sea Shepherd México” se encontraron: Rubén Albarrán, Gil Cerezo y Odín Parada quienes dieron su punto de vista acerca de dicha experiencia

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba opinó:

Es un mundo que no conocemos, es un mundo de otros colores, de otras formas, otra densidad, otra textura, otra inteligencia, otra conciencia; el mar está vivo, no es un objeto, no es solo agua, el agua tiene espíritu”, indicó.