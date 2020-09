Se van a rescatar todas las casetas tomadas, anuncia AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en su conferencia de prensa matutina de este lunes que se van a rescatar todas las casetas tomadas en las carreteras del país.

En Palacio Nacional, el presidente de México aseveró que desde que comenzó el Plan de Prevención de Toma de Casetas, se ha evitado la pérdida de más de 7 mil millones de pesos.

El presidente López Obrador señaló que hay un plan para estar recuperando todas las casetas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para informar que se va a actuar en la autopista de Tepic hacia Mazatlán, debido a que están todas las casetas tomadas.

El presidente de México destacó que esta semana empezará la liberación de casetas en Nayarit.

“Primero con este llamado, muchos saben que es otra realidad, ya no hay complicidades, es que antes los funcionarios se dedicaban a los negocios, que les iban a importar si se tomaban una caseta si a ellos les iba bien, no cuidaban el patrimonio del pueblo, entonces eso ya se terminó porque si a unos sí a otros no, se les pide que cumplan con la ley entonces no va a haber estado de derecho”, puntualizó AMLO.