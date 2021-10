“Se va a actuar con prudencia” dice Ebrard sobre nueva caravana migrante en Chiapas

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se refirió a la Caravana Migrante que avanza por el sur del país con rumbo a la Ciudad de México, y cuyo destino final es Estados Unidos.

“Se va a actuar con prudencia, respetando los derechos de las personas. ¿Qué es la tragedia? El engaño que es, otra vez les dicen ‘vámonos en la caravana, llegamos a Estados Unidos y nos van a dejar pasar’. No es cierto, ya viste lo que pasó ahora, o vimos, lo que pasó recientemente con los de Haití, para las personas que les están diciendo ‘van a llegar a Estados Unidos, no va a haber problema’: es falso”, dijo Ebrard.

Luego de que el presidente López Obrador urgiera a la Organización Mundial de la Salud a aprobar las vacunas contra COVID-19 Sputnik y CanSino, y que el director General de la OMS invitara al gobierno mexicano a conocer de primera mano cómo es el proceso de inclusión de una vacuna en el listado de uso de emergencia, Marcelo Ebrard señaló:

“México no está en conflicto con la Organización Mundial de la Salud porque a veces eso pareciera. México fue el que planteó en el G20, que se acepten todas las vacunas que la Organización Mundial de la Salud apruebe. Bueno, la segunda fase, que es con la Organización Mundial de la Salud, la conveniencia de que no pase más tiempo con vacunas que se están usando por millones de vacunas, ¿qué caso tiene prolongar los procesos de aprobación? ¿iría México a este llamado que está haciendo el director General de decir ‘vengan a ver cómo incorporamos las vacunas’? Bueno, el secretario de Salud tiene la relación directa con la Organización Mundial de la Salud y no sé si vaya a mandar a alguien”, reiteró