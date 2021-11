Cantidad de basura se triplicó en zona turística de Acapulco tras Día de Muertos

Diariamente en las playas y los accesos a la bahía del puerto de Acapulco, Guerrero, se generan unas 30 toneladas de basura, pero durante los fines de semana o puentes vacaciones como el de Día de Muertos la recolección de desechos se triplica.

Durante tres turnos las brigadas de la Promotora y Administradora de Playas realizaron la limpieza de la bahía a través de barrido fino, manual y en el espejo de agua con barredoras marinas.

Los turistas dicen que las playas limpian dan buena imagen al puerto de Acapulco.

“Están poniéndole más atención sobre todo no hay tanta basura”, mencionó Guadalupe Méndez, turista.

“Una playa limpia no es la que se barre mucho sino la que no se ensucia así es qué hay personas que vienen a tirar de sus casas obviamente por la problemática qué hay de que no recogen la basura”, afirmó Rodolfo García Guerrero, coordinador operativo de limpieza de la Promotora de Playas de Acapulco.