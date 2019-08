Se le está saliendo de control la ciudad a Claudia Sheinbaum: Marko Cortés

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, en su intervención durante el informe de labores de la senadora Xóchitl Gálvez señaló que México requiere claridad de rumbo y el Presidente de la República debe intervenir, especialmente en el tema de seguridad en la capital porque asegura a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se le sale de las manos.

Marko Cortés se expresó en contra de la intolerancia y la violencia durante las manifestaciones que defienden causas.

Todos apoyamos el respeto a los derechos de las mujeres y todos apoyamos que no se vuelvan a violentar. Lo lamentable fue el hecho en el que un periodista fue agredido. El discurso de odio que enfrenta a los buenos y a los malos, eso no ayuda al país y le corresponde al gobierno particularmente unirnos a todos, apoyarnos en nuestras exigencias justas, pero no permitir la violencia y el enfrentamiento porque como aquí bien dijo Xóchitl puede terminar en la muerte”.