Pánico entre visitantes de plaza comercial en Reforma tras romperse cristales

Los cristales de un elevador en la plaza comercial Reforma 222 se rompieron mientras varias personas bajaban por las escaleras eléctricas.

Los hechos ocurrieron a las 3:40 de la tarde de este sábado y gracias a que se trataba de un cristal templado, los vidrios se pulverizaron sin causar cortaduras a las personas que de inmediato se retiraron de la Plaza.

El incidente causó angustia y tensión entre los visitantes.

Las personas que bajaban en la escalera eléctrica corrieron entre la lluvia de cristales que caía sobre de ellos.

“Ay no, estuvo horrible ¿qué pasó? Pues al parecer se cayó bueno se estrelló el vidrio del elevador, al parecer no hubo lesionados solo dos personas que se estuvieron quejando y de ahí en fuera todo estuvo bien. Nosotros lo vimos y pareció de película. Si estuvo fuerte ¿cómo se sintió usted? Al principio me espanté dije ¿que pasó? y como estaban corriendo pensé que estaba temblando ya vi que se rompió y lo bueno fue que se estrelló y no se cayó todo completo si no si hubiera lesionado”, dijo Fernanda, testigo.