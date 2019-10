Se restablece servicio de transporte público en Acapulco

Desde el jueves pasado camiones urbanos y taxistas de Acapulco, Guerrero, dejaron de dar servicio por amenazas del crimen organizado, dejando sin transporte a miles de ciudadanos.

Los choferes dejaron sus unidades después de que grupos delictivos incendiaron por lo menos cuatro unidades del transporte público entre camiones y camionetas.

La zona poniente está parada en el servicio de urvans y en el servicio de taxis amarillos, – ¿qué están pidiendo señor? – no, están parados o sea no van a trabajar, por temor a ser asesinados o que le quemen sus vehículos”, dijo Fidel Núñez Burgos, dirigente de transportistas.

Usuarios de las principales rutas de la zona suburbana resultaron afectados por la falta de transporte.

Ahorita salí que ya no hay servicio que no hay, que nos pasa pues no entendemos pues no entendemos, vengo preguntando y no, no hay servicio que no hay más no sé yo por qué”, dijo Isidora Galeana, ciudadana.

Estoy desconcertado ahora como me voy a ir, en la mañana me trajo mi esposo, anduve con él, ahora como me voy a ir voy a buscar la manera ahorita”, dijo Carmen Díaz, ama de casa.