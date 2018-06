Se restablece servicio en todas las estaciones de Línea A del Metro CDMX

A través de su cuenta de Twitter, el Metro de la CDMX confirmó que se restableció el servicio en todas las estaciones de la Línea A, luego de que por las lluvias de este jueves se vio interrumpido en cinco estaciones.

En coordinación con el Grupo Tláloc de Comisión del Agua del Estado de Mexico y personal de mantenimiento del Sistema, se informó que trabajaron durante la madrugada del viernes para agilizar los trabajos de drenado y la puesta en operación de la totalidad de la Línea A.

En otro tuit, el Metro CDMX confirmó que la Línea A del Metro se encuentra operando en su totalidad, así como las demás Líneas y Estaciones de la Red. La marcha de los trenes es continua.

La noche del miércoles, miles de personas caminaron horas durante horas bajo la intensa lluvia por la falta de servicio.

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) habilitó camiones para trasladar a los pasajeros varados.

Otras personas tuvieron que hacer largas filas para abordar un camión y denunciaron que los taxis de la zona de Acatitla aumentaron su tarifa.

Hay mucho tráfico, llevo cinco horas esperando para subirme a un camión y todas las que me faltan todavía porque los taxis me cobran 300 pesos y no tengo ese dinero, en un día normal me cobran 50 pesos”, aseguró Enrique Martínez, usuario afectado.