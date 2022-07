Se resisten en Montemorelos, NL, a que les quiten el agua del río Pilón; detienen a 5 tras protestas

En Montemorelos, Nuevo León, sigue la resistencia de los pobladores que se oponen a que les quiten el agua del río Pilón para abastecer la Zona Metropolitana de Monterrey.

Este miércoles convocaron a un nuevo bloqueo en la Carretera Nacional que conecta con Ciudad Victoria, Tamaulipas.

“Me lanzaron gas pimienta y me golpearon. Traigo moretones”, apuntó Melisa García, comerciante.

“Durante las manifestaciones del agua para que no se lleven el agua a Monterrey a mi hermana la arrestaron, la golpearon”, señaló Leslie Gaona, comerciante.

Lizbeth Gaona González fue detenida, junto con otras cuatro personas tras el enfrentamiento entre pobladores de la comunidad de Las Puentes, en Montemorelos, y elementos de la Fuerza Civil, durante las protestas contra el envío de agua del río Pilón a Monterrey; los detenidos fueron acusados de lesionar a cuatro mujeres policías y obstruir las vías de comunicación.

“Mi hermana es viverista, a ella le afecta que desvíen el agua”, dijo Leslie Gaona, comerciante.

“Aquí se baña mi niña de cinco años, el agua esta la conducimos para barrer, trapear, para el uso económico de la casa, toman mis animales; tengo árboles frutales, tengo duraznos, tengo plátanos a la orilla de este chorrito de agua, si se llevan el agua del río, todo esto se va a acabar”, indicó María, habitante del ejido Las Puentes.

Gran parte de las comunidades de Montemorelos dependen del agua del río Pilón para sobrevivir.

“Si nos quitan el agua ¿qué van a hacer los niños? ¿qué van a hacer los ancianos? eh, de donde les vamos a dar, no tenemos dinero para ir a comprar un garrafón de agua”, señaló María Magdalena, habitante del ejido Chapotal.

Pequeños agricultores de maíz y sorgo no levantaron cosechas este año por falta de lluvias y la poca agua que lleva el río prefieren dejarla para el uso doméstico y consumo humano.

“No aquí ya no, todas las tierras son de temporal pues ya no llueve, ya no hay siembras”, comentó Héctor Guadalupe, habitante del ejido San Francisco.

“Tengo 4 años sin agua, le digo a cada gobernador y no me resuelven”, dijo Karla Ortiz, trabajadora doméstica.

El gobernador de Nuevo León aseguró que la conexión a la red para extraer agua es una obra acordada con agricultores de los municipios de China, Bravo, Terán y Montemorelos.

“Todos somos parte de esta crisis, todos tenemos que ayudarnos y pedirle a la región citrícola que así como los agricultores fueron corresponsables y nos ayudaron, que nos permitan cumplir ese acuerdo”, dijo Samuel García, gobernador de Nuevo León.

La Secretaría de la Defensa informó que se enviaron 14 cisternas de agua a Monterrey para abastecer a las colonias más afectadas, con apoyo de 76 elementos del Ejército, y que un avión de las Fuerzas Armadas participa en el bombardeo de nubes para estimular la lluvia.

Con información de Cristian Pinto y Edgar Martínez/N+.

LLH