Se regresa a la vida cotidiana en Culiacán, Sinaloa

Luego de los hechos violentos registrados el pasado 17 de octubre, la ciudad de Culiacán, Sinaloa, regresó a su normalidad.

El tránsito vehicular volvió a ser el mismo de cada fin de semana. Los negocios como restaurantes, bares y centros comerciales han regresado a su vida normal.

Los habitantes de Culiacán han retomado su vida cotidiana de cada fin de semana, algunos de ellos en compañía de sus hijos han vuelto a recorrer las diferentes calles del centro y otras zonas de la ciudad.

No ha cambiado, no ha cambiado, yo no he cambiado mis horarios, no ha cambiado los lugares donde voy, pero si ya estás más atento de lo que está pasando a tu alrededor. El evento nos preocupó a todos, yo no creo que nada más a unos a todos y sales a la calle con un poco más de cuidado, te metes a lugares con un poco más de cuidado”, señaló Armando Franco, habitante Culiacán.