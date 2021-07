Se registran largas filas en pruebas gratuitas para COVID-19 en la CDMX

Cientos de personas se formaron este viernes, 23 de julio de 2021, para realizarse la prueba gratuita contra el COVID-19 en los kioscos Ciudad de México (CDMX).

En la alcaldía de Cuauhtémoc se repartieron 500 fichas y se terminaron temprano.

Por la mañana la familia Hernández, integrada por los padres y 3 hijos, acudieron a realizarse la prueba ante la sospecha de tener COVID-19.

En este lugar, la mayoría acudió a realizarse la prueba, como medida de prevención; Alberto fue a tomars la prueba ya que su mamá tiene COVID-19 a pesar de estar vacunada.

Muchas de las personas no alcanzaron ficha.

“Vine porque me mandaron a hacer unas pruebas PCR, pero dicen que ahorita ya no hay, que hasta el día de mañana ya me podrían atender, me siento un poquito mal, entonces, fui al médico y mi médico me mandó a hacerme una prueba, dolor de cabeza, irritación de garganta, tengo un poquito de vómito y mareos, por esto tengo que descartar también que sea COVID-19”, comentó María Jiménez.