Se registra nuevo incendio en torre de departamentos en Londres

La Brigada de Bomberos de Londres (LFB)controló un incendio registrado en otra torre de departamentos en Londres en Mile End.

De acuerdo a la LFB, el siniestro se registra en la mitad del piso 12 y ocho camiones de bomberos y alrededor de 58 bomberos han respondido a la escena en Wellington Way, Mile End, al este de Londres.

Se registra incendio en otro edificio de departamentos en Londres. (Reuters)

Del departamento salieron grandes llamas y una enorme nube de humo, lo que generó temor de que el fuego pudiera propagarse a los departamentos cercanos.

Las imágenes de la escena tomadas por un testigo muestran un denso humo gris que se eleva desde un lado de la torre. Mientras tanto, las imágenes compartidas en las llamas del espectáculo social disparan desde las ventanas de un piso en el piso 12.

Se hicieron más de 90 llamadas al 999 después de que estalló el incendio en el apartamento Mile End a las 12.30 p. M.

Firefighters are tackling a fire at a 12th floor flat in #MileEnd The fire is very visible and the Brigade's 999 Control Officers have taken more than 80 calls to the fire. https://t.co/5bdeWXNtt0 © @MediocreDave pic.twitter.com/RroTOd0DU2

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 29, 2018