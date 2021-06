Se registra nuevo enfrentamiento en Tierra Caliente de Guerrero

Habitantes de la comunidad de Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero, reportaron un nuevo enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero confirmó que el enfrentamiento duró poco más de 10 minutos y comenzó antes de las 11 de la mañana de este viernes.

En el intercambio de disparos un elemento de la Guardia Nacional resultó herido.

Tras el enfrentamiento, se realizaron sobrevuelos en la zona para detectar civiles armados.

Este viernes, en un comunicado, se informó que se desplegó un operativo de seguridad hacia la sierra de Coyuca de Catalán, para brindar seguridad a los habitantes del lugar y evitar nuevos enfrentamientos.

En la movilización participan elementos de la Policía del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

“Ahí mantenemos el despliegue. No hay indicios, como te repito, de que las comunidades hayan sido agredidas, no hay lesionados, no hay muertos. Eso queda muy claro”, destacó David Portillo Menchaca, secretario de Seguridad Pública de Guerrero.