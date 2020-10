Se registra explosión e incendio en fábrica de solventes de San Luis Potosí

Una explosión e incendio dentro de una fábrica de pinturas y solventes, en la zona Industrial de la capital de San Luis Potosí, provocó la movilización de bomberos y cuerpos de emergencia.

El fuego ocurrió la mañana de este viernes, en una fábrica ubicada en la Colonia el Aguaje 2000, al sur de la capital del estado.

Presuntamente la explosión de un tanque con químicos causó el fuego, que rápidamente se propagó por la gran cantidad de solventes que había en el lugar.

De inmediato los trabajadores fueron evacuados.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura provocando una gran columna de humo negro que se pudo observar desde varios puntos de la ciudad.

Al lugar llegaron bomberos, elementos de Protección Civil, paramédicos de la Cruz Roja y Policías Estatales y Municipales.

Por seguridad la zona fue acordonada, mientras que al menos 30 bomberos combatieron el fuego por diferentes frentes.

“No hay ningún bombero lesionado, no hay nadie, nada, nada este tipo de trabajo lo hacemos con mucha precaución, guardando la vida. Vamos a entrar al edificio para ver en qué condiciones están y sobre todo saber las causas No tengo hasta horita (heridos), los cuerpos médicos no han reportado hasta ahorita”, refirió Ignacio Benavente, director de Protección Civil de San Luis Potosí.