Se registra accidente de avión de carga en AICM

Este lunes se registró un accidente que involucró a un avión de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero no hay heridos.

La aeronave aterrizó en la pista AR5 del AICM, procedente de Los Angeles, Estados Unidos. Según reportes preliminares, durante el descenso, las llantas del tren de aterrizaje se reventaron.

Tras el incidente, las operaciones del aeropuerto fueron afectadas durante un breve periodo y la aeronave fue trasladada hacia una zona de mantenimiento.

La semana pasada, un problema en el tren de aterrizaje del vuelo 6402 de Iberia con destino a Madrid obligó a la aeronave a regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de donde había salido minutos antes.

– ¿Todo de acuerdo a lo planeado, todo salió bien?

Sí no ha habido ninguna pega simplemente que el tren no subió en el despegue, se quedó abajo blogado y hemos vuelto y ya está. No se ha declarado ninguna emergencia ni nada de nada, simplemente que el tren no subía, eso es una cosa que puede ocurrir normalmente, estamos entrenadísimos para eso y volvimos al campo y ya está”, dijo Miguel Hernández, capitán del avión.