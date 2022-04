Se reduce la llegada de ucranianos a Tijuana a 54 días de la invasión rusa

En los últimos días el promedio de personas que llegan a esta ciudad fronteriza huyendo del conflicto bélico, apenas rebasa las 300.

A 54 días que dio inicio la invasión rusa sobre Ucrania, más de 10 mil personas desplazadas por la guerra han llegado a Baja California para cruzar por los puertos fronterizos a Estados Unidos.

Por lo menos el 70% son mujeres, el resto niños y adultos mayores, la mayoría, han llegado a Tijuana, donde organizaciones civiles de México y Estados Unidos les dan apoyo.

Lily Semenyuk, es ucraniana, durante su niñez vivió en carne propia la persecución en su país, después fue desplazada junto a su familia y refugiada en Estados Unidos.

Hoy es enfermera voluntaria en la Unidad Deportiva Benito Juárez, donde da apoyo a sus compatriotas.

“Hay un niño que él tiene cinco años y él me dice “oh mi casa ahorita está destruida y yo no tengo una casa, espero que voy a tener una casa otra vez”, y es difícil escuchar, porque un niño que tiene cinco años, no es algo que un niño debe tener esta experiencia”, lamentó Lily Semenyuk, enfermera ucraniana voluntaria.