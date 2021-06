Se realizará investigación sobre mina en Coahuila, advierte AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), advirtió que se realizará la investigación sobre la mina Micarán, ubicada en el municipio de Múzquiz, Coahuila, la cual colapsó el pasado viernes 4 de junio dejando siete mineros muertos.

Te recomendamos: Se trabajaron 150 horas para rescatar cuerpos de mineros en Coahuila: AMLO

“Vamos a que se continúe con la revisión, que no haya abusos, que se proteja a los trabajadores, la no repetición de estos casos; pero ahora, lo que nos importaba más, era el rescate de los mineros atrapados. Ya viene otra etapa, esto tiene que ver hasta con lo judicial y se tiene que llevar a cabo la investigación”, manifestó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa.

López Obrador detalló que la investigación deberá mostrar las causas del derrumbe y si la mina estaba en condiciones de operar.

Reiteró que el objetivo principal era rescatar a los mineros y no como ocurrió en la mina Pasta de Conchos que se dejó abandonado el rescate.

“Como se dice coloquialmente, mucha grilla y a veces no les importa el dolor de la gente si no lo que buscan es sacar raja, me refiero a líderes nylon, políticos corruptos, empresarios deshonestos, medios vendidos o alquilados”, comentó el mandatario.