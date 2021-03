Se realiza primera audiencia de solicitud de desafuero contra Cabeza de Vaca

La primera audiencia pública de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, encargada de la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca inició con el intento de la defensa de que la reunión no fuera pública.

Te recomendamos: Cabeza de Vaca desmentirá “cabalmente” acusaciones de corrupción

“De manera respetuosa voy a presentar mi oposición y a solicitar que no se celebre la presente audiencia en atención a qué de celebrarse se violarían en perjuicio de mi defenso, los principios y derechos fundamentales de presunción de inocencia. La Fiscalía no nos ha dado acceso a la carpeta, no nos ha permitido comparecer a la carpeta para ejercer nuestro derecho a una defensa adecuada en garantía de audiencia, sin embargo no se está oponiendo a que se haga público el contenido de la carpeta mediante esta diligencia”, dijo Alonso Aguilar Zínser, abogado del Gobernador de Tamaulipas.