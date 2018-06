Se mantiene Contingencia Ambiental en la CDMX

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que de acuerdo con el pronóstico de Calidad del Aire, este jueves 7 de junio prevalecerán las condiciones de estabilidad atmosférica, por lo que la Contingencia Ambiental por Ozono se mantiene en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y de los 18 Municipios Conurbados del Estado de México.

Se recuerda que los niveles máximos de ozono se presentan entre las 13:00 y las 19:00 horas, por lo que durante este periodo se recomiendan para la protección de la salud de la población lo siguiente: o Los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares deberán permanecer en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas. o Los alumnos de centros escolares y la población en general deben evitar actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas o A los deportistas se les recomienda abstenerse de realizar ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas o Limitar las actividades cívicas, culturales y de recreo al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, de los tres órdenes de gobierno y de las organizaciones sociales.

En un comunicado, se informó que este jueves 7 de junio, deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas: o Todos los vehículos con holograma de verificación 2. o Todos los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación NON y todos los vehículos con engomado de color verde, terminación de placa de circulación 1 y 2 (Hoy No Circula). o Los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan. o Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o Exento, serán considerados como holograma de verificación 2, por lo que deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas. o Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán de acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas. o Todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación NON deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.

Los vehículos que porten hologramas 0 y 00 están exentos de las restricciones vehiculares, así como los vehículos híbridos y eléctricos que porten el holograma exento.

Para el caso de automóviles con registro vehicular en la Ciudad de México que porten constancia provisional de verificación vehicular, deberán atender al tipo de holograma que se señala en la misma.

Para más información se recomienda consultar el Índice de la Calidad del Aire en: www.aire.cdmx.gob.mx

