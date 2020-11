Se llegará al fondo en caso de niños asesinados y trasladados en ‘diablito’: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se investiga el homicidio de dos adolescentes de origen indígena de 12 y 14 años, respectivamente, cuyos cuerpos eran transportados en un ‘diablito’ en calles del Centro Histórico el pasado fin de semana.

Te recomendamos: Catean predio del Centro Histórico CDMX vinculado al asesinato de niños del ‘diablito’; hay un detenido

“La Fiscalía debe de trabajar muy fuerte para poder, no solamente detener, en este caso, sino llegar al fondo de esta investigación, que no se esté utilizando a menores de edad para actividades ilícitas, que debe encontrarse realmente la verdad de lo que esté sucediendo, que se llegue a las últimas consecuencias, en este caso no creo que la presencia ahí de la Guardia Nacional sea necesaria, más bien es la investigación, la inteligencia para saber cómo operan estos grupos delictivos, cómo es qué hay menores de edad que están siendo involucrados y atender las causas de la desatención de niños y niñas, después de este caso en la Ciudad de México, pues es una urgencia”, señaló Claudia Sheinbaum.