“Se investiga si hay funcionarios involucrados en robo de contenedores de oro y plata en Manzanillo”: Horacio Duarte

El administrador general de Aduanas del gobierno federal, Horacio Duarte, aseguró que fue delincuencia organizada la que efectuó el robo de 20 contenedores cargados de oro y plata, sustraídos de instalaciones portuarias de Manzanillo, Colima, específicas de la empresa “Maniobras Alonso Mireles”.

“Hubo un robo directo en una de las terminales en la parte donde son recintos privados, no recintos públicos, hubo esta operación de delincuencia organizada muy grande… ya se abrió la investigación para ver si hay o no funcionarios, recordemos que hay espacios de recintos fiscalizados que no son propiedad del gobierno, que no los administra el gobierno, y esperamos que se determine qué fue lo que pasó”, dijo Horacio Duarte, administrador general de Aduanas.