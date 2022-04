Se investiga presunta cremación de 2 jóvenes tras balacera en el ‘Bar Quito’ en 2020

La Fiscalía de la Ciudad de México reveló que los dos jóvenes que desaparecieron tras una balacera en una fiesta clandestina en el “Bar Quito” de la alcaldía Azcapotzalco, en agosto de 2020 habrían sido cremados de forma clandestina; por estos hechos hay 10 detenidos.

N+ te recomienda: Detienen a empleados de funeraria por cremación clandestina de desaparecidos en bar ‘El Bar Quito’

Karla Ramírez y Christopher Aguilar, ambos de 20 años de edad, desaparecieron la noche del viernes 28 de agosto de 2020, tras haber acudido a una fiesta clandestina en el “Bar Quito” de la alcaldía Azcapotzalco.

“Nos dijeron que se fue a un baile y ahí hubo una balacera y ahí se desapareció”, apuntó Marisela Monroy, tía de Karla, el pasado 8 de octubre.

Itzel, hermana de Karla, contactó por redes sociales a la amiga con quien su hermana acudió a la fiesta.

“Dice que se suben al auto pasan por afuera del lugar y se percatan que hay dos cuerpos tirados, salen los tenis blancos, el pantalón y la playera de manga larga toda negra, porque de hecho mi hermana es de cabello a la mitad de la espalda todo negro, entonces pues se ve como si estuviera boca abajo”, comentó Itzel el 4 de septiembre de 2020.

A más de año y medio de los hechos, según la hipótesis de los investigadores de la Fiscalía de Justicia capitalina, en el bar se registró una balacera, donde habrían resultado heridos o muertos los jóvenes, los encargados habrían ordenado sacarlos del lugar y desaparecerlos.

En la desaparición de los cuerpos participaron integrantes de un grupo delictivo dedicado a la venta de droga, trabajadores de una agencia funeraria privada y en aparente complicidad con personal del panteón San Isidro; hasta el momento han sido detenidas 10 personas.

“Después de los hechos ocurridos en el bar, Saúl “N” posiblemente le ordenó a una persona de confianza desaparecer los cuerpos de los dos asistentes, Roberto “N”. Es dueño de una funeraria que posiblemente fue utilizada para la desaparición de los dos jóvenes, también, Erick Diego “N” y Roberto “N” fueron asegurados el 2 de julio de 2021, ambos son empleados de dicha funeraria”, apuntó Ulises Lara, vocero de la FGJ de la CDMX.

“Hay indicios o tenemos la hipótesis de que fueron cremados en los hornos de San Isidro, hubo un tiempo en que sí hubo cremaciones 24 horas, derivado de la misma pandemia, había pocos controles de porque, al ser cuerpos COVID, pues venían embolsados, no se podían abrir, no se podían revisar, no se podía tener la certeza”, dijo Carlos Ruiz, jefe de la Unidad Departamental de Panteones y Velatorios Azcapotzalco.

“Lo más importante para nosotros es encontrarlos, de la manera que sea, esa sido nuestra prioridad desde el principio”, dijo la madre de víctima desaparecido.

Con información de Arturo Sierra.

LLH