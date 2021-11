Se incendia plantel del Conalep en Salina Cruz, Oaxaca; es pérdida total

Un fuerte incendio se registró en una de las naves del Colegio Nacional de Educación Profesional, el Conalep, en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, sin que se registraran personas lesionadas o fallecidas, solamente pérdidas materiales.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el incendio comenzó poco después de las seis de la tarde de este lunes en el plantel 155 del Conalep, justo en una bodega donde se almacenaba material en desuso.

“Pérdida total en la bodega, no se pudo rescatar nada, fue un incendio muy fuerte y la verdad gracias, no hubo pérdidas humanas, sólo materiales. No hubo evacuación, estuvo presente la Cruz Roja por si se llegara a dar una evacuación, pero no, no fue necesario”, apuntó Jesús González Pérez, delegado de Protección Civil en el Istmo de Tehuantepec.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y pudieron observarse desde diferentes puntos de la ciudad.

El plantel del Conalep se ubica en la colonia Miramar, justo frente a la playa conocida como Playa Abierta y sólo hay una vía de acceso para entrar o salir.

Esto dificultó un poco la atención del siniestro, pero, finalmente, después de algunos minutos los servicios de emergencia pudieron sofocar las llamas.

“Fue sofocado, no tenemos pérdidas de vidas humanas, simplemente el susto para los vecinos ahí cercanos. Un corto circuito ocasiono que la bodega donde almacenaban computadoras que ya no tienen uso, sillas y muchas cosas ahí”, apuntó el delegado de PC, Jesús González Pérez.

El incendio fue atendido por bomberos y personal de Protección Civil Municipal.

Con información de Jorge Morales.

LLH