Se incendia bodega de plásticos en Tlaquepaque, Jalisco

Una bodega ubicada en la colonia Alamo Industrial en Tlaquepaque, Jalisco fue consumida por el fuego la tarde de este sábado.

El siniestro inició poco después de las 16:00 horas y se propagó rápidamente en las dos naves industriales que contenían plásticos y madera, mismas que se encuentran ubicadas en la calle Toneles al cruce con Alambiques.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque acudieron a sofocar el fuego, informaron que el área de propagación era de aproximadamente 40 por 40 metros, por lo que se requirió el apoyo de Protección Civil del Estado, de Guadalajara, Zapopan y Tonalá formando un total 55 oficiales y 16 vehículos.

“Estamos protegiendo los diferentes flancos el lado oriente, el lado poniente y el lado norte de dicha empresa para evitar la propagación, estamos trabajando en coordinación con personal de Protección Civil y bomberos del estado. Servicios médicos municipales, la comisaría para resguardar la zona, también nos esta apoyando personal de movilidad”, dijo Ignacio Aguilar Jiménez, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque.

El material plástico que se encontraba al interior de las naves industriales dificultó las labores de combate al fuego y la inmensa columna de humo negro se podía ver a la distancia.

No hubo personas lesionadas y el lugar no tuvo que ser evacuado ya que no había trabajadores al interior.

Luego de dos horas de trabajo, los bomberos lograron sofocar el fuego.

Con información de Marilyn Sicilia.

LLH