Se hizo justicia en el caso Lesvy: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que con la decisión de declarar culpable a Jorge Luis, de asesinar a su entonces novia Lesvy Berlín Rivera Osorio en la Facultad de Ingeniería en CU, se hizo justicia.

Expuso que la Procuraduría Capitalina está trabajando en varios casos con el observatorio de atención a víctimas de feminicidio para esclarecer muertes de mujeres y el objetivo es que se haga justicia en todos los casos.

También reveló que en el Proyecto de la construcción del trolebús elevado de Metro Santa Marta a Constitución de 1917 se estudia una extensión de la línea.

La idea es que no solamente llegue a Constitución de 1917, sino que pueda tener continuidad, que se va a estudiar todo este año que se construye y que se dialoga con los transportistas de Ermita la posibilidad de que llegue hasta Mixcoac pero no elevado si no ya a nivel, porque ya están las catenarias y las subestaciones del transporte eléctrico de un trolebús que ya existía”, señaló Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno CDMX.