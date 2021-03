Se fuga el exalcalde de Zimapán, Hidalgo, a bordo de ambulancia

El exalcalde de Zimapán, Hidalgo, Erik Marte Rivera Villanueva quien fuera acusado por el delito de violencia política de género en contra de una regidora de su administración, se fugó este mediodía cuando acudió a una audiencia con un Juez en el Tribunal de Zimapán.

Al conocer que se le había dictado auto detención preventiva oficiosa, fingió un desmayo, por lo que fue atendido por paramédicos de Protección Civil del municipio y durante el trasladado a una clínica se dio a la fuga en la ambulancia.

De inmediato se lanzó una alerta a las policías estatales quienes lo persiguieron por varios kilómetros, cruzó el estado de Querétaro y fue entre Celaya y Apaseo que la policía encontró abandonada la ambulancia, no así al ex alcalde, que ahora enfrentará no solo cargos por violencia política.

Hasta el momento, las policías de Querétaro y Guanajuato están apoyando a la policía procesal de Hidalgo en la búsqueda del exalcalde que se encuentra en calidad de prófugo de la justicia.

El exalcalde Erik Marte Rivera Villanueva desempeño el cargo de 2017 a 2020 y ha sido señalado por presuntamente estar ligado a la delincuencia organizada, sin que hasta el momento se le hayan levantado cargos.

