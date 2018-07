Se forma la Tormenta Tropical ‘Chris’, tercera de la temporada

El Servicio Meteorológico Nacional informa que la depresión Tropical “Tres” se intensificó a la tormenta tropical “Chris” en el Atlántico, continúa estacionaria frente a las costas de Carolina del Norte, Estados Unidos, por lo que no afecta al país.

El organismo asegura que las rachas de vientos sostenidos son de 65 kilómetros por hora y presenta rachas de 85 kilómetros por hora.

“Chris” se localiza a 1,700 kilómetros al noreste de las costas de Quintana Roo.

Meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevén que el fenómeno se fortalezca en las próximas horas.

“Chris” es la tercera tormenta tropical de la temporada ciclónica 2018 del Atlántico.

En el Pacífico Norte permanecerá cielo despejado por la mañana, incrementándose la nubosidad por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes en Sinaloa e intervalos de chubascos en Sonora.

A lo que se sumará ambiente muy caluroso y viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región.

5am Advisory – Tropical Depression Three has strengthened and is now Tropical Storm Chris. Beryl remains a tropical storm. Neither pose a threat to the Florida Panhandle, Big Bend, Southwest Georgia or Southeast Alabama. pic.twitter.com/iZ0efDKHZM

— NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) July 8, 2018