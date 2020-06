Se evitó otro Ayotzinapa en Jalisco, asegura gobernador Enrique Alfaro

En entrevista, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que gracias a la actuación rápida de la Fiscalía del estado, el viernes pasado se evitó otro Ayotzinapa.

Dijo que los policías ministeriales que levantaron a jóvenes afuera de la Fiscalía tenían la intención de desaparecerlos.

Señaló que un mando de la Fiscalía dio la instrucción a un grupo de policías, sin informar al fiscal del Estado, para buscar jóvenes para detenerlos y golpearlos.

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, dijo: “Me atrevo a decir que se empezaban a generar las condiciones para que se construyera un nuevo Ayotzinapa en nuestro estado. No hubo un solo caso de desaparición, pero tuvo que ver mucho que se reaccionó a tiempo que se hizo evidente todo lo que estaba pasando, sino hubiera sido así, yo creo que Jalisco estuviera ahorita sumido en una crisis brutal, hubiera sido un golpe terrible, insisto, recordar Ayotzinapa yo sé que abre muchas heridas, y que es un asunto de una dimensión terrible, pero cuando veo las cosas con más calma ya, después de haber pasado un día de todo esto, yo creo que Jalisco estuvo a punto de entrar en una situación de este tipo”.

Insistió que desde la Secretaría de Gobernación, también hay participación de funcionarios para desestabilizar a Jalisco.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, comentó: “Yo al señor presidente yo lo respeto y lo aprecio, por muchas razones, yo no creo que él sea capaz, de una cosa así, sigo creyendo que él no es capaz de una cosa así, pero alrededor de su gobierno y de su partido, hay gente que está dispuesta a todo por su ambición de poder, porque una funcionaria de primer nivel, de la Secretaría de Gobernación, como Candelaria Ochoa, que está aquí en las fotografías, encabezando y organizando la manifestación, está junto a encapuchados, aquí están las fotos, porque luego dicen que no presentamos pruebas”.

El Gobernador insistió en que continúan las investigaciones para esclarecer el crimen del joven Giovanni López, ocurrido en Ixtlahuacán de los Membrillos.

Con información de Claudia Rebeca Reynoso

