Se evadió el acoso y se resistió a la provocación: AMLO tras marcha del 8M

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó este martes 9 de marzo de 2021 que durante las manifestaciones de la jornada anterior, por el Día Internacional de la Mujer, las autoridades evadieron el acoso y no cayeron en la trampa de la provocación.

“Afortunadamente se pudo evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer y que se resistió a la provocación”, dijo durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El presidente agradeció a los encargados de la seguridad en la Ciudad de México y de manera especial a las mujeres policías que resistieron “estoicamente” agresiones y que no cayeron en la provocación. López Obrador destacó que no se agredió a manifestantes y a quienes protestaron.

Celebró también que se hubiera colocado el muro alrededor de Palacio Nacional, porque había evidencias de que querían vandalizarlo.

“Si no se pone el muro se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron y protestaron hombres también, como siempre, provocadores, infiltrados, y se hubiese puesto frente a frente con las mujeres policías, con los policías, y hubiese habido muchos riesgos. Afortunadamente el muro ayudó a detener la provocación”.

El presidente acotó que los manifestantes portaban sopletes, marros y martillos, pero no hubo daños a las personas, aunque sí hubo mujeres policías con quemaduras no graves. Dijo que no hubo ni civiles ni policías graves y “salimos bien”.

“Esto muestra con claridad que somos distintos, que no somos represores, se garantizan las libertades, se evita la confrontación, se evita la violencia y vamos a seguir adelante con el proceso de transformación del país. Esto no sucedía antes cuando estaban saqueando impunemente a México, esto es nuevo, estas protestas en contra del gobierno, con la bandera del feminismo, cuando en realidad esto está impulsado por el conservadurismo que está sintiendo afectados sus intereses y privilegios”.

Las declaraciones de López Obrador ocurren un día después de la marcha en Ciudad de México del Día de la Mujer, que convocó a cerca de 20.000 personas y tuvo la vigilancia de unas 1.700 mujeres policías, según las autoridades locales.

El punto álgido de la protesta ocurrió en el Zócalo, donde un grupo de mujeres derribó parte de la inédita valla metálica que el Gobierno colocó para proteger el Palacio Nacional, donde vive y trabaja el presidente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México estima que de las 81 heridas, 62 eran policías.

Con información de Presidencia de la República y EFE

AAE