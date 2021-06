Se enfrentan simpatizantes de Morena y Encuentro Social en Chiapas; hay dos lesionados

En este proceso de elecciones 2021, en Chiapas simpatizantes de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Encuentro Social (PES) se enfrentaron con armas de fuego en la comunidad Nuevo Paraíso, del municipio de La Concordia.

Te recomendamos: Elecciones 2021 transcurren tranquilas en 99.99% de México: SSPC

Todo ocurrió después de que los simpatizantes de Morena, supuestamente desmantelaron una carpa donde se encontraban simpatizante del partido Encuentro Social en una reunión de logística del Comité Municipal.

Primero hubo empujones, golpes y después comenzaron los disparos de arma de fuego.

Dos personas de la comunidad resultaron lesionadas.

Tras el incidente, el dirigente de Morena en Chiapas pidió a sus simpatizantes conducirse con civilidad y orden en este proceso electoral.

En esta jornada electoral por conflictos sociales no se instalarán en Chiapas 183 casillas electorales.

Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, manifestó: “Son 183 casillas que no se instalarán en el estado de Chiapas y eso está asociado a las problemáticas sociales que hay en la entidad. No quisiéramos que eso sucediera y que se instalarán todas las casillas en el estado; Chiapas lamentablemente es el estado de la República que tendrá el mayor número de casillas no instaladas”