Se desploma avioneta en Colima, no hay heridos

Una avioneta fumigadora se desplomó sobre una parcela de limón, mientras realizaba labores en la zona agrícola de Armería, Colima.

El accidente ocurrió este jueves, minutos antes de las 9 de la mañana, en la comunidad de Coalatilla.

Presuntamente, el piloto, un joven de 26 años, se percató que la avioneta presentaba una falla mecánica y comenzó a planear, buscando un lugar seguro para aterrizar.

La avioneta quedó a solo unos metros de la cerca que delimita el predio, con afectaciones en la hélice y las dos alas.

El piloto salió por sus propios medios y no presentó lesiones.

La avioneta cayó sobre una parcela de limón. (Noticieros Televisa)

Afortunadamente el piloto comenzó a planear en un predio donde en ese momento no se estaba cosechando limón y por esta razón no hubo más lesionados (…) afortunadamente no había personas, sólo en el predio de enfrente, se dieron cuenta, sí se acercaron a auxiliarlo, pero él salió por su propio pie”, refirió José Nabor Mandujano, director de Seguridad Pública de Armería.