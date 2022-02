Se cumplen 15 días de protestas de personas migrantes en Tapachula, Chiapas

Se cumplen 15 días de protestas continúas de personas migrantes varadas en Tapachula, Chiapas, para exigir documentos que les permitan salir del estado y avanzar hacia los Estados Unidos.

Este miércoles, las personas migrantes realizaron una marcha de 2 kilómetros que partió de las oficinas de Migración Sur, hacia las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

“Yo tengo dos meses de estar esperando que me den un documento. Necesitamos que nos ayuden, no queremos quedarnos aquí porque no queremos, queremos que nos ayuden para pasarnos”, indicó Verónica, originaria de Nicaragua.

Durante la marcha, las personas migrantes cargaron cajas con documentos para interponer amparos ante los juzgados federales y solicitar que les permitan la estancia legal durante su proceso de espera en los trámites de regulación migratoria.

“Denos un permiso para irnos y ya nosotros no vamos a molestar aquí, no podemos estar, los refugios no sirven, no están aptos”, refirió Orlando Villarruel, venezolano.

“Le pedimos a la Comar y le pedimos a Migración que se pongan las manos en la conciencia y en el corazón para que puedan agilizar”, dijo Moisés Reyes, originario de Nicaragua.