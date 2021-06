Se cumplen 13 años de la tragedia ocurrida en la discoteca News Divine

13 años después de la tragedia ocurrida en la discoteca News Divine, donde murieron 13 personas entre ellas nueve jóvenes, sus familiares siguen exigiendo justicia.

El 20 de junio de 2008, el lugar ubicado en la colonia Nueva Atzacoalco, en Gustavo A. Madero, se encontraba repleto de jóvenes que festejaban el fin del ciclo escolar.

La Policía realizó un operativo contra narcomenudeo, el cual falló y debido a la falta de coordinación, 13 personas murieron aplastadas, entre ellas nueve jóvenes de entre 13 y 29 años, además de cuatro elementos de la corporación.

“Me dijo que si lo dejaba venir aquí. No sabe que arrepentida me doy, cuando llegué a mi casa me dijeron que mi hijo acababa de morir. Yo creo que nunca se me va a olvidar, me dejaron muy marcada era mi único hijo”, dijo Leticia Morares, madre de Rafael Morales.