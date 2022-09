Se cumple un año del derrumbe en el cerro del Chiquihuite

A un año de que se desgajó el cerro del Chiquihuite en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, los afectados aún no han sido reubicados y tampoco les han dicho cuál será su futuro.

“A nosotros todavía no nos han dicho nada, que ya está supuestamente el terreno para hacer los departamentos, pero hasta ahí. No nos han dicho nada, nada más estamos esperando para ver qué nos dicen”, dijo Flor María Bolaños, afectada.

La familia Bolaños tiene más de 20 años de vivir en este lugar, su vivienda resultó dañada.

Las piedras que cayeron ese día les destruyeron varios cuartos.

Algunos de sus familiares quedaron enterrados y murieron.

“Primero escuché como que estaban tronando botellas y me asomé y vi para arriba y se había caído una piedra y pues estaban como cayendo moronas de piedras y fue cuando se vino todo. A veces salían a la ventana y nos llamaban, nos decían hola ven a jugar y hay vamos y su mamá nos daba permiso y yo jugaba con la niña y mi hermano jugaba con el niño y pues ya no verlos, pues sí”, dijo Jaqueline Lázaro Bolaños, afectada.

La familia González Celestino también tiene más de 20 años viviendo en la colonia Lázaro Cárdenas.

Ella, al igual que sus vecinos no cuenta con documentos que acrediten su propiedad.

La piedra que se desprendió cayó a un costado de su casa.

Las autoridades tampoco les han informado nada de la reubicación.

“No han dicho nada, nomás nos traen que ya se están empezando los condominios, pero pues no, no hemos visto nada. Si nos van a dar una casa, un departamento a cada quien está bien, pero si nomás nos van a dar uno para tanta familia que somos pues no, porque como usted ve el terreno es grande”, dijo María González Celestino, afectada.