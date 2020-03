Se busca a Jessica Monserrath Ángeles Canseco, desaparecida en Valle de Chalco, Edomex

Jessica Monserráth Ángeles Canseco, de 21 años, desapareció recientemente en Valle de Chalco, en el Estado de México. Desde hace varios días su familia la busca desesperadamente pues la joven reveló que ya sentía que alguien la seguía.

Durante una semana su familia ha preguntado en lugares públicos si alguien la ha visto. El padre de Jessica, el señor Jesús Ángeles, la ha buscado por varios lugares, pero nadie le ha dado alguna razón de la joven.

Jessica, también madre de dos hijos, desapareció el mediodía del sábado 1 de marzo, cuando fue al mercado Independencia, en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México.

En un video se muestra el momento que ingresó al mercado, después ya nadie supo de ella.

“La última vez que la vieron pasó aquí, se ve como pasó y entró adentro del Mercado, pero ya no sabemos por dónde salió o qué pasa. No sé ve que se salió, no se ve nada. Eran como 12:50 por ahí más o menos”, comentó Jesús Ángeles, padres de Jessica.

La familia ya denunció la ausencia de la joven en la Fiscalía del Estado de México. Están angustiados, pues la joven dijo días antes de su desaparición que sospechaba que la seguían.

“Me dijo ‘papá siento que me viene siguiendo, no sé porque, pero me vienen siguiendo, una camioneta negra me viene siguiendo. Siento que me están vigilando’, Tenía como dos semanas que apenas me dijo”, recordó Jesús Ángeles, padre de Jessica.

En la Fiscalía del Estado de México informaron que realizan la búsqueda de la joven.

Con información de Arturo Sierra.

