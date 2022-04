Se busca a Denys Gastelum, otra niña desaparecida en Nuevo León

En Nuevo León continúa la búsqueda de 26 mujeres desaparecidas en el estado, entre ellas se encuentra Denys Gastelum, una menor de edad de 14 años que salió el pasado sábado a visitar a su hermano y ya no volvió.

Denys Adriana Gastelum Hernández tiene 14 años y hasta hace dos semanas vivía en Mexicali, Baja California. Ella y su familia se mudaron a Salinas Victoria, en Nuevo León; el sábado 16 de abril salió rumbo a casa de su hermano y desapareció.

“Ese día ella iba a recoger el teléfono a casa de su hermano, no está lejos de aquí, ya había ido anteriormente, se sabía el camino, ya sabía llegar. No había manera de que ella se perdiera, yo sé que no es por voluntad propia”, dijo Guadalupe Hernández, madre de Denys Adriana.