Se aplicarán más de 36 millones de vacunas contra influenza: Autoridades

Con motivo del inicio de la campaña de vacunación contra la influenza se dio a conocer que se pretenden aplicar más de 36 millones de dosis en un periodo de tres meses.

La directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, Miriam Esther Veras Godoy, aseguró que la vacuna contra la Influenza no produce ningún síntoma de enfermedades respiratorias.

“La vacuna produce inmunidad de dos a tres semanas, entonces qué pasa si se vacunaron en octubre y a los tres días presenta un problema respiratorio ¿que pensamos? No pues es la vacuna, pero no es la vacuna, nosotros ya traíamos incubado el problema de salud y por eso presentamos un problema respiratorio, pero no es la vacuna”, apuntó Miriam Esther Veras, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

Durante la conferencia diaria celebrada en Palacio Nacional por COVID-19, la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, sostuvo que la vacuna contra la influenza no es para evitar la enfermedad si no para que no sea grave.

“Si alguna persona se enfermó ya de influenza en esta temporada invernal o en la Inter estacionalidad ¿se debe vacunar? Sí, porque hay muchos virus de la influenza, del virus de la influenza tipo A hay 18 subtipos de las proteínas que nos van a estar generando la enfermedad. Una de las situaciones que la población ha identificado es que la vacunación contra la influenza es anual, quisiera enfatizar que no es anual porque es cada temporada invernal”, señaló Miriam Esther Veras, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

Según el Informe Técnico, el número de muertos a consecuencia de COVID-19 en México incrementó este jueves a 78 mil 078 personas; en las últimas 24 horas se reportaron 432 fallecimientos. El número de contagiados de miércoles a jueves fue de 5 mil 099 acumulando un total de 748 mil 315 personas infectadas.

Durante la conferencia de prensa el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo; así como otros funcionarios del sector Salud fueron vacunados contra la Influenza por la jefa de enfermeras del IMSS, Fabiana Maribel Zepeda.

Con información de Bogdán Castillo.

LLH